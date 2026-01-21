台積電終場收最低價1740元 台股收跌513點

▲台北股市今（21）日終場下跌513.62點或1.62%，收在31246.37點。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普威脅要對歐洲國家加徵新關稅，以換取其控制格陵蘭島的野心，引發了一系列不確定性，恐慌指數VIX飆升，美國股市週二全數走跌，台積電ADR下跌逾4%，拖累台北股市今（21）日開盤下跌10.85點、來到31749.14點，盤中最低來到31200.76點，終場下跌513.62點或1.62%，收在31246.37點，日K結束連7紅，並且跌破5日線，成交量為8689億元，創下歷史次大量。

中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌0.33點、來到297.28點，終場下跌4.45點或1.5%，收在293.16點，日K結束連5紅，跌破5日線，成交量為2209.37億元。今日個股成交量排行榜前五名為：群創、聯電、友達、台玻、元晶；個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯電、群聯、欣興、台達電。

權值股全數走低，權王台積電跳空下跌30元，以1745元開出，隨後一路走低，最後一盤爆出7960張賣單，終場收在最低價1740元，下跌35元或1.97%，拖累大盤指數就有263點；鴻海早盤一度翻紅，可惜不敵賣壓，終場下跌4.5元或2.01%，收在最低價219元，拖累大盤指數就有22點。

電子股一同走低，設備股一片慘綠，晶彩科、濾能、惠特被打到跌停板，漢唐、巨漢下跌逾6%，帆宣下跌逾5%，由田、聖暉*、揚博、家碩、博磊、矽科宏晟下跌逾4%。

記憶體族群賣壓沉重，力積電下跌逾8%，南亞科下跌逾7%，華邦電下跌逾6%，旺宏下跌逾4%；連帶模組廠同步走弱，威剛、宇瞻下跌逾8%，創見下跌逾6%，凌航、十銓下跌逾5%，群聯、品安、至上下跌逾4%。

PCB族群則是漲跌互見，德宏、達航科技、金像電、榮科下跌逾5%，瀚宇博、恩德、富喬下跌逾4%，毅嘉、亞泰金屬、銘旺科、易華電、南亞、台光電、景碩、臻鼎-KY下跌逾3%；不過還是有逆勢走高的個股，立誠、鉅橡攻上漲停板，燿華上漲逾8%，台玻上漲逾6%，南電上漲逾5%，欣興上漲逾4%，志聖上漲逾2%。

此外，國防部釋出新台幣1.25兆元軍購特別條例中擬籌購項目的可公開資訊，當中提及生產各型攻偵無人機、無人艇的大單，今日軍工股逆勢走強，合勤控、長榮航太、龍德造船攻上漲停板，華晶科上漲逾5%，中光電、昇達科上漲逾3%，事欣科、台船、邑錡上漲逾2%。

