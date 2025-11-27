台積電終於提告！專家曝羅唯仁「最慘下場」：恐遭英特爾切割、無法就職
財經中心／黃韻璇報導
台積電25日宣布正式對羅唯仁院士提告。台積電在聲明中指出，前台積電資深副總羅唯仁將2奈米相關機密帶往英特爾任職，違反競業條例。對此，知名半導體分析師陸行之分析，羅唯仁最慘下場，恐會被英特爾切割而無法就職。
台積電指出，羅唯仁自民國93年7月起任職於台積電，並擔任副總經理，103年2月升遷為資深副總經理，今年7月27日正式自台積電退休。羅唯仁於任職期間即簽有保密條款及離職後的競業禁止條款，承諾離職後不為競爭之同意書。114年7月22日進行離職面談時，羅唯仁回應將至學術機構任職，並未說明將前往英特爾公司任職，卻在離職後旋即前往英特爾公司擔任執行副總裁（Executive Vice President，簡稱EVP），而羅唯仁高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積公司營業秘密及機密資訊予英特爾公司，因此台積公司有採取法律行動（包含違約賠償）之必要。
針對台積電正式提告羅唯仁，知名半導體分析師陸行之在臉書發文分析，提到「神山終於不忍了，提告羅唯仁，本以為還有個什麼貓膩，也不是神山派去Intel的先遣部隊（還是要觀察這個提告是真的要爭取股東權益，還是裝裝樣子），目前看起來證據一堆躲不掉，現在變成偷機密資料的大叛徒（至少梁孟松，蔣爸離開的時候也沒有複印幾箱資料帶走)」。
陸行之指出，羅唯仁對台積電數十年的貢獻全部歸零了，不曉得Intel會不會來個大切割，還是出錢出力幫羅先生打官司？陸行之認為，Intel CEO陳立武已經誇口「不會侵害台積電的智慧財產權」，因此他猜測，羅唯仁恐會被英特爾切割而無法就職。
陸行之直言，理論上，就職前羅唯仁應該會簽一份擔保合約，保證不會帶來前東家的知識財產權，如果用了Intel就沾腥了，到時候被告的就不是羅唯仁了。陸行之也好奇道，「你們覺得神山告哪個比較香呢？是殺雞儆猴，還是直接就殺猴了」。
