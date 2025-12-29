台積電續揚 台股早盤衝28714點再創盤中新高

（中央社記者曾仁凱台北29日電）台積電股價續揚，台股繼上週五創高後，今天早盤再創指數新高，最高衝上28714.94點，上漲158.92點。至9時15分，加權指數上漲110.88點，至28666.9點。代表中小型股票的櫃買指數同步開高。

3大權值股表現，台積電早盤最多漲10元至1520元；鴻海最多上漲4.5元至230元；台達電最多漲18元至974元。

法人分析，年底外資休假，台股脫離賣壓干擾，在本土資金積極參與下，指數迅速由季線往上走，雖然成交量稍降，但指數創高，顯示多頭趨勢不變，後勢觀察外資跨年回來後的買賣超動向。（編輯：林家嫻）1141229