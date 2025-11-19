台積電羅唯仁捲洩密案！高檢署分他字案調查

台積電前資深副總羅唯仁，捲入洩密案。（圖／東森新聞）





台積電前資深副總羅唯仁，捲入洩密案，疑似離職時，帶走2奈米等先進製程機密，如今檢方已分「他」字案調查、不排除依國安法偵辦，半導體圈則認為，由於他將轉任英特爾高層，跟8月工程師竊密層級不同，恐怕是美國壓力下的政治默許。

科技界相當震撼，據了解，台積電還沒提告，現階段仍在蒐證，檢方也將評估，是否與之前的「2奈米工程師竊密案」有關，不排除依違反國安法偵辦。

工研院院士羅唯仁（2025．09）：「AI的興起和運用，呈現出巨大的機會，來增進台灣百工百業的競爭力。」

現年75歲的羅唯仁，疑似利用高階主管職權，要求下屬製作2奈米、A16、A14，等先進製程技術簡報，並在離職時一併帶走。更傳出他將在10月底，轉任英特爾研發副總，讓案情層級再升高，恐怕不是單純洩密。外界認為，羅唯仁當年提出「夜鷹計畫」，讓台積電技術一路領先，不至於因利益而跳槽回英特爾，反而可能牽涉美國總統川普的政治默許。

財經專家汪海華：「我認為職權越大，他的限制會越大，帶了這麼多影印的資料出去，我覺得可能是台積電默許的。」

尤其現階段，時間點敏感，畢竟台積電中科1．4奈米新廠，才剛動土，總投資規模上看1．5兆元，預計2027年底風險性試產，2028年可以量產，全球虎視眈眈。

財經專家汪海華：「中科1．5兆新建的廠，多少年會回本，如果一年5千萬的話，毛利率6成，約四年就可以回本。」

洩密案持續延燒，即使台積電保密制度再嚴，仍難防內部破口。如今曾在英特爾，待了18年的羅唯仁捲入風暴，即使回任高層，能否帶領英特爾扭轉劣勢？恐怕還有許多變數。

