台積電羅唯仁涉帶槍投靠英特爾 檢方搜索住家！查扣股票、不動產

台積電前資深副總經理羅唯仁今年7月退休後，涉嫌竊取包括2奈米以下先進製程資料，火速在10月回鍋英特爾，台積電25日向他提告涉營業秘密外流，高檢署智慧財產檢察分署昨（26日）下午指揮調查局，對羅唯仁位於台北市、 新竹縣的住居所執行搜索，扣得電腦、隨身碟等相關證物；並經法院核准扣押羅唯仁的股票、不動產。

羅唯仁「帶槍投靠」震驚半導體業界，台積電25日發布聲明，正式向智慧財產及商業法院提出訴訟，指出羅唯仁自入職起即簽署保密及競業禁止條款，承諾離職後不得前往競爭對手任職，且今年7月22日離職面談，法務長方淑華也逐條提醒競業相關義務，當時詢問羅唯仁離職動向，僅表示將前往「學術機構」，沒想到3個月內就出任英特爾執行副總裁。

智慧財產及商業法院今（26日）證實已收到相關「定暫時狀態假處分」聲請，並完成電腦分案，由王碧瑩法官接手審理。高檢署智財分署表示，針對羅唯仁涉嫌違反國家安全法等案件，已於18日剪報分他字案偵辦，經初步釐清案情後，26日下午指揮調查局核發的搜索票，對羅唯仁位於台北市、 新竹縣的住居所執行搜索，扣得電腦、隨身碟等相關證物；檢方也向智商法院聲請扣押羅唯仁的股票、不動產，經法院核准。

高檢署智財分署強調，將秉持勿枉勿縱的態度，審慎積極釐清本案，並堅定秉持捍衛國家關鍵核心技術營業秘密之精神，與產業界共同維護國家核心競爭力。





