台積電羅唯仁「帶槍投靠」被列他字案偵辦 是否和8月工程師洩密2奈米製程案有關成釐清重點

台積電前資深副總經理羅唯仁退休前僅告知台積電將前往「學術機構」任職，沒想到3個月內就出任英特爾執行副總裁，涉嫌帶走2奈米機密資料，台積電對其提出訴訟，高檢署智慧財產檢察分署昨（26日）下午指揮調查局對羅唯仁住處搜查並查扣隨身碟等相關證物，並列他字案偵辦。

就在台積電25日宣布提告後，高檢署智慧財產檢察分署26日下午指揮調查局，對羅唯仁位於台北市、 新竹縣的住居所執行搜索，扣得電腦、隨身碟等相關證物；並經法院核准扣押羅唯仁的股票、不動產。

台積電報案後，檢調發動搜索羅唯仁住家

羅唯仁「帶槍投靠」正要發展2奈米製程的英特爾震驚半導體業界，台積電25日聲明，正式向智慧財產及商業法院提出訴訟，指出羅唯仁自入職起即簽署保密及競業禁止條款，承諾離職後不得前往競爭對手任職，法務長方淑華也逐條提醒競業相關義務，當時詢問羅唯仁離職動向，僅表示將前往「學術機構」，實際上卻是去英特爾。

在實務上，羅唯仁雖然去英特爾任職，但他手上的資料不一定給英特爾，也可能給其他有興趣的「機構」，法界人士分析，這可能也是檢方想釐清和三位工程師洩漏資料背後是否具有關聯性。

暑假期間台積電工程師洩密，是否和羅有關

今年8月，台積電竹科廠2名吳姓、戈姓工程師，勾結已離職的陳姓前工程師，違法取得屬於國家關鍵秘密技術的2奈米晶片製程技術機密，並洩漏給國外競爭對手，在竹科的星巴克被捕，也是針對「2奈米」而來。

雖然台積電工程師洩密案其中有涉及到日本設備廠前任工程師，但機密資料也不一定是要賣給該日本廠。就像羅唯仁雖然前往英特爾，但對2奈米製程有興趣的「外國買家」實在太多了。

智慧財產檢察分署則強調，將秉持勿枉勿縱的態度，審慎積極釐清本案，並堅定秉持捍衛國家關鍵核心技術營業秘密之精神，與產業界共同維護國家核心競爭力。

