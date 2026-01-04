台積電美國亞利桑那廠毛利比台灣低了近八倍 分析師這樣說

部落客引述產業分析機構的資料指出，台積電在美國亞利桑那廠生產晶片，毛利比台灣低了將近八倍。

分析師Jukan在X平台上轉發SemiAnalysis彙整資料指出，對台積電來說，在美國營運晶圓廠的成本高昂；以2025年的5奈米製程而言，台灣廠每片晶圓的毛利為62%，但美國亞利桑那廠的毛利只有8%。探究細項後，主要原因有二，一是晶圓折舊成本、二是勞動成本。

A cost comparison of TSMC’s 5nm process in Taiwan vs. ArizonaI think one of the reasons the U.S. wants TSMC to relocate its fabs to the United States is to undermine TSMC’s cost competitiveness by raising its cost base. pic.twitter.com/R4D07CUWwY— Jukan (@jukan05) January 3, 2026

Wccftech網站報導，台積電美國廠的晶圓折舊成本比台灣高出2.86倍，晶圓折舊成本是指晶圓廠設備在使用壽命期的總產量。舉例來說，要是美國廠與台灣廠採用相同製程，但美國廠產量只有台灣廠的四分之一，這表示美國廠需支付較高的折舊費用，即美國廠計入建造支出與營運成本後，需要抵銷更多費用。

另一個重要差異是勞動成本，美國廠成本是台灣廠的兩倍，這也是美國的一大問題。台積有兩個選擇，可以聘用美國員工、或從台灣招聘，從台灣聘人似乎較可行的選項。

另一名科技部落Zephyr也在X寫道，台積電的美國廠和台灣廠，原料成本差異大，原因是台灣有本土晶片供應鏈，但美國沒有。

Raw materials costs are higher becuz a local ecosystem of suppliers doesn't exist in USTaiwan has a very strong & robust local ecosystem I think they made a mistake while calculating depreciation per wafer for Taiwan fabIt should be $3750 per wafer if they are assuming 80… https://t.co/BvzSu9aMWw pic.twitter.com/L4Q6RnXzE7— Zephyr (@zephyr_z9) January 3, 2026

要確保台積電繼續投入美國生產，該公司必須優先考慮毛利，並迎合當地IC設計商的需求。台積電亞利桑那廠近來出現歷來最大的季度獲利減幅，營運成本高漲成了阻礙在台灣以外地區生產晶片的可持續性。

