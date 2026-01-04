台積電美國亞利桑那廠毛利比台灣低了近八倍 分析師這樣說
部落客引述產業分析機構的資料指出，台積電在美國亞利桑那廠生產晶片，毛利比台灣低了將近八倍。
分析師Jukan在X平台上轉發SemiAnalysis彙整資料指出，對台積電來說，在美國營運晶圓廠的成本高昂；以2025年的5奈米製程而言，台灣廠每片晶圓的毛利為62%，但美國亞利桑那廠的毛利只有8%。探究細項後，主要原因有二，一是晶圓折舊成本、二是勞動成本。
A cost comparison of TSMC’s 5nm process in Taiwan vs. ArizonaI think one of the reasons the U.S. wants TSMC to relocate its fabs to the United States is to undermine TSMC’s cost competitiveness by raising its cost base. pic.twitter.com/R4D07CUWwY— Jukan (@jukan05) January 3, 2026
Wccftech網站報導，台積電美國廠的晶圓折舊成本比台灣高出2.86倍，晶圓折舊成本是指晶圓廠設備在使用壽命期的總產量。舉例來說，要是美國廠與台灣廠採用相同製程，但美國廠產量只有台灣廠的四分之一，這表示美國廠需支付較高的折舊費用，即美國廠計入建造支出與營運成本後，需要抵銷更多費用。
另一個重要差異是勞動成本，美國廠成本是台灣廠的兩倍，這也是美國的一大問題。台積有兩個選擇，可以聘用美國員工、或從台灣招聘，從台灣聘人似乎較可行的選項。
另一名科技部落Zephyr也在X寫道，台積電的美國廠和台灣廠，原料成本差異大，原因是台灣有本土晶片供應鏈，但美國沒有。
Raw materials costs are higher becuz a local ecosystem of suppliers doesn't exist in USTaiwan has a very strong & robust local ecosystem I think they made a mistake while calculating depreciation per wafer for Taiwan fabIt should be $3750 per wafer if they are assuming 80… https://t.co/BvzSu9aMWw pic.twitter.com/L4Q6RnXzE7— Zephyr (@zephyr_z9) January 3, 2026
要確保台積電繼續投入美國生產，該公司必須優先考慮毛利，並迎合當地IC設計商的需求。台積電亞利桑那廠近來出現歷來最大的季度獲利減幅，營運成本高漲成了阻礙在台灣以外地區生產晶片的可持續性。
更多udn報導
傳統年曆「一本難求」 3大優點手機比不上
合歡山女警「冷到內八」甜美笑容曝光
使用除濕機不能人機同室？台電打破迷思
1月5日小寒到！命理師示警「4大禁忌」
其他人也在看
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 180
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 22
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 120
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 82
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 14 小時前 ・ 45
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 4
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 164
無X、內X都做了！夜奔人夫家激戰 健身女教練傳訊嗆聲正宮
台北市1名健身女網紅小萱（化名），先前與人夫阿豪（化名）發生外遇，兩人多次相約摩鐵嘿咻，小萱還趁正宮出國時，跑到阿豪住家過夜，並傳訊息給正宮嗆聲，內容提及「無套、內X全部都來了」等字句，阿豪妻子憤而提出告訴；台北地院判小萱須賠償56萬8340元，全案仍可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 73
柯文哲新工作曝光！震撼宣布長住「這縣市」要靠筆電、睡袋過活
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌表示，將秉持最大誠意及善意，與國民黨討論整合，外界更盛傳藍營有意禮讓，不過卻斷言「可能不會贏」。對此，前黨魁柯文哲今（3）日與張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」活動，宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地Long Stay。民視 ・ 1 天前 ・ 454
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 8 小時前 ・ 148
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 6
馬杜洛去年嗆川普「來抓我啊懦夫」 白宮PO片：你現在該懂了
即時中心／徐子為、魏熙芸報導美國總統川普在台灣時間3日下令對委內瑞拉發動空襲，並成功逮捕總統馬杜洛及其夫人，並將兩人遣送美國接受審判。不僅馬杜洛被押解抵紐約被上銬畫面曝光，白宮以及川普稍早也釋出一段影片，是馬杜洛在去年8月對美國叫囂「有種來抓他」的談話，如今卻一語成讖。民視 ・ 1 小時前 ・ 56
被川普抓走的委內瑞拉總統馬杜洛是誰？
[NOWnews今日新聞]美軍今（3）日對委內瑞拉發動大規模突襲，先是在凌晨連續轟炸委內瑞拉多地後，再由美國總統川普（DonaldTrump）宣布已將委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 106
50歲男不菸不酒 每天喝「黑咖啡」竟快洗腎！醫示警：一堆人中
喝咖啡有益健康，但醫師洪永祥提醒，若是喝到變質的咖啡豆，就會嚴重傷腎。一名50多歲的男子相當重視健康，不碰菸酒，每天晨跑，某天昏倒送醫確診腎衰竭五期，但該男子沒有三高等導致腎衰竭的疾病，細問後才知，男子會買大包裝的咖啡豆回家囤放，最後咖啡豆已變色，男子仍喝下肚，長期危害腎臟功能至腎衰竭第五期，喝到快洗腎。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 18
賴清德緊張了？邱毅曝這3人抓「致命把柄」
[NOWnews今日新聞]為協助民眾黨立委陳昭姿推動《人工生殖法》草案，民眾黨前主席柯文哲2日現身立院，不只拜會國民黨團，還與民進黨團總召柯建銘握手大和解。前立委蔡正元說，老柯與柯P見面，像是老先覺過...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 85
3生肖馬年大轉運！第1名財運事業愛情豐收 命理師籲：不能再偷懶
【緯來新聞網】邁入2026年，迎接新的開始，命理專家湯鎮瑋老師指出，今年有3個生肖火力全開，包括羊、緯來新聞網 ・ 9 小時前 ・ 7
把握好天氣！ 「周三起」入冬最強寒流報到 低溫將跌破5度
把握好天氣！ 「周三起」入冬最強寒流報到 低溫將跌破5度EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 7
低本益AI股大清單曝光！專家點名「最強5虎」：這檔今年可賺一個資本額、股價才百元出頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導中山大學國際金融學院國資所所長王昭文從台股AI族群中篩出14檔潛力標的，清一色具備低本益比條件，其中多檔甚至低於20倍。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 548
丙午年運勢出爐！2026「4生肖」犯太歲恐釀血光大破財 專家：做4事轉運
2026年開始了、也是農曆的丙午年（馬年）。命理專家楊登嵙指出磁場轉變，屬「馬、鼠、兔、牛」4生肖的人今年犯太歲，需要特別注意病痛血光之災、破財危機，建議這4個生肖可以透過安太歲或點光燈趨吉避凶，為自己求來平安年。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 8