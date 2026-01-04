台積電美國廠利潤曝光！外媒揭慘況「毛利率暴減近8倍」：元兇是這2大成本

台積電為因應美國在地製造需求，近年擴大對美投資，赴亞利桑那州設置晶圓廠。不過科技媒體《Wccftech》報導指出，根據最新統計資訊，美國廠的擴張反而嚴重損害了台積電的利潤，由於當地2大成本居高不下，甚至讓晶圓毛利率與台灣本地生產相比，縮水了將近8倍。

報導表示，分析師Jukan在X貼出半導體分析公司SemiAnalysis彙整的數據，其中指出，在台灣廠生產的每片晶圓毛利率可達62%，美國廠生產的卻僅只有8%；而在晶圓折舊費用上，台灣廠每片為1500美元，美國廠則高達7289美元；人力成本方面，台灣為每片晶圓1800美元，美國3600美元。

報導分析，上述數據顯示，在美國營運晶圓廠對台積電而言成本極高，可以發現，人力成本與晶圓折舊是主要的「元兇」，增幅相當驚人。

報導說明，折舊是台積電毛利率被壓縮的關鍵因素之一，對不熟悉此概念的人而言，這指的是晶圓廠與設備在使用年限內，所產生的成本攤提。例如，若美國的晶圓廠採用相同製程技術，但產量僅為台灣廠的4分之1，那麼每一片在美國生產的晶圓，實際上都必須背負更高的「房貸式」成本。



報導指出，這正是為何美國晶圓的折舊成本，高出台灣4倍之多的原因之一，再加上建廠支出與日常營運費用，導致成本遠高於台灣；更重要的是，人力成本也是另一個關鍵因素，且情況對目前的美國尤為嚴峻，為了替美國廠配置人力，台積電只有兩個選擇，聘用美國當地員工或自台灣調派人員，而就單一員工的成本來看，後者顯然更具經濟效益。



報導提到，為了確保持續投入美國布局，台積電勢必得在毛利率與滿足美國當地客戶的需求之間取得平衡，這也是亞利桑那州廠近期出現單季獲利跌幅創新高的原因之一，因為不斷攀升的營運成本，正成為台積電擴張海外的一大永續性障礙。

報導表示，儘管面臨諸多挑戰，台積電的美國擴張仍承載著更宏觀的戰略目標，也就是確保地緣政治因素不會影響到客戶的訂單，因此包括輝達（NVIDIA）在內的大企業，始終力挺台積電布局美國，對於這家全球最重要的晶片製造商而言，擁有多元化的供應鏈至關重要。

