台積電美國廠獲利暴跌「兇手」找到了？驚傳9月「斷氣」事故 大批晶圓報廢

​台積電亞利桑那廠（ AZ廠）原被視為美國重建半導體製造能力的重要象徵，但依據台積電第三季財報，美國子公司單季僅獲利約新台幣4100萬元，與上一季的42.32億相比幾乎呈現跳水式下滑99%，引發外界關注。而探究其背後原因，市場近日傳出，​台積電亞利桑那廠在7到9月底曾發生斷氣事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，要供應給大客戶蘋果、輝達、超微的數千片晶圓因此報廢。

​獨立科技記者 Tim Culpan在 Substack 電子報中指出，熟悉內情人士透露，斷氣事件發生在9月中旬，台積電在台灣有自有氣體供應系統，但在亞利桑那廠的氣體供應則是外包給工業氣體與工程大廠林德（Linde），而上述的事件就是集團的電力系統故障所致。

報導中指出，台積電亞利桑那州廠今年（2025）第一季已成功轉虧為盈，顯示即便處於美國高成本環境，台積電仍能快速量產並貢獻營收。然而，Q3淨利卻大減99%、僅140萬美元（約新台幣4100萬元），引發市場高度質疑。而9月的「斷氣」停工事故可能是造成獲利暴縮的原因之一。

對此，台積電回應強調，「亞利桑那州廠雖已開始挹注正向營收，但公司淨利仍受多重因素影響，需要長期觀察才能確定。我們先前就已說過，海外擴廠將使毛利率自2025年起的五年間面臨下滑壓力。」

據Culpan了解，這起事件對客戶的影響微乎其微，台積電的財務損失或許可以透過保險彌補。由於Fab 21整體產能仍相當少，加上許多晶片產品早在台灣完成流片與部分生產，因此供應鏈衝擊相當有限。依照過往經驗，類似事件所造成的營收與產量缺口，多在下一季便能順利補回。台積電在台灣運作時有很強的管理，但如今在美國設廠，需要依賴非台灣公司時，將會面臨許多挑戰。在亞利桑那州建廠和安裝設備的整個過程，本身就是跨文化適應的測試。​

