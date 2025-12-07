台積電美國廠獲利暴跌！機構揭3痛點、1原因

▲台積電發布第三季財報，美國亞利桑那廠單季獲利約4100萬元，較上季42.32億元暴跌，季減高達99%。（圖／記者徐銘穗攝）

[NOWnews今日新聞] 台積電日前發布第三季財報，美國亞利桑那廠單季獲利約4100萬元，較上季42.32億元暴跌，季減高達99%，十分驚人。半導體研究機構近日分析，美國在供應鏈成熟度、人才培育及設備維護能力方面仍落後於台灣和日本，還需外派大量工程師，且各類專業化學品與材料仍高度依賴進口。此外，供應商上季末發生停電事故，導致生產線上數千片晶圓報廢，綜合因素讓獲利困難重重。

半導體研究機構《SemiAnalysis》6日在社群平台發文指出，台積電亞利桑那廠在第二季創下令人印象深刻的成果，創造1.4億美元的收入，被視為美國重建半導體製造能力的重要里程碑。然而，第三季利潤降至僅140萬美元，令人意外。

《SemiAnalysis》表示，台積電目前在美國、日本及德國均已設廠，其中亞利桑那廠動工至今五年，雖成功開始量產，但付出的成本相當可觀。外界因此質疑，這些海外晶圓廠是否真正具備經濟效益，能否達成接近台灣本土廠房的營運效率。

美國廠在啟動後多項成本跳升，管理協調壓力也同步增加。儘管在營運資深副總左大川介入後逐步改善，美國廠同類產品的利潤率仍比台灣低20%至25%。《SemiAnalysis》直言，美國高生產成本、技術人才短缺以及供應鏈不集中，是台積電海外布局最大的三項障礙。雖然美國極力推動半導體本地化，但多數關鍵供應商仍未在亞利桑那設廠，使台積電仍須倚賴亞洲供應鏈，也使得當地晶圓廠的產能無法完全釋放。再加上《晶片法》補助有限，短期內難以打造真正完整的垂直供應鏈。

此外，美國政府持續要求台積電加碼投資，使後續建設必須更快速推進，但美國審批程序比台灣冗長約兩倍，也讓建廠時程更具不確定性。

此外，獨立科技記者高燦鳴指出，第三季利潤暴跌，還有美國亞利桑那州、為台積電「Fab 21」廠區提供工業氣體的供應商，其廠房在上季末發生停電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，使得廠區被迫停工至少數小時，導致台積電不得不銷毀已在生產線中的數千片晶圓。

高燦鳴說，在台灣，台積電採自行管理氣體供應，在亞利桑那州則外包給林德集團（Linde）。林德電力系統故障導致原料供應中斷，部分晶圓報廢，受影響的客戶包括蘋果、輝達和 AMD。

《SemiAnalysis》也針對此事查證，發現亞利桑那廠的月產能已知為2萬片，換算為每日約660片。若此次事件的恢復時間約需一週，那麼大約會影響約4700 片的產出。

《SemiAnalysis》強調，美國目前在供應鏈成熟度、技術人才養成、設備維護能力皆落後台灣與日本，台積電美國廠在未來很長一段時間內，獲利壓力恐仍相當沉重。

