台積電美國廠獲利暴跌「42億變4000萬」 外媒揭原因直呼：潑美國製造一盆冷水

台積電亞利桑那廠被視為美國重返半導體製造的重要里程碑，不過根據台積電第3季季報，美國子公司單季獲利僅4100萬新台幣，較上季42.32億大幅縮水。而科技媒體《Wccftech》對此直言，美國廠的營運成本上升，造成利潤大幅下滑，給「美國製造」潑了一盆冷水。

報導指出，隨著營運成本不斷攀升，獲利遭到大幅侵蝕，也讓台積電的美國布局面臨更大壓力。外界普遍認為，台積電能一圓美國建構自主供應鏈的期待，然而其美國業務本季獲利減幅驚人，主因正是台積電全力投入美國半導體建廠計畫，此外在美國也導入高階製程節點的規劃，也會推升台積電的營運成本。

廣告 廣告

報導表示，台積電當初積極赴美布局，其中一個主因就是客戶對美國本土製造有明確偏好，再加上川普的政策推動，帶動台積電加速投資，不過如今看來，要在美國打造完整的晶片供應鏈，代價比外界預期要高得多。

​​二廠獲利恐再下滑 3奈米產線成本高昂



報導提到，亞利桑那二廠的獲利恐進一步受壓，原因在台積電要於當地建置3奈米等高階製程產線，而這些先進製程的生產設備​極為昂貴，相較之下，亞利桑那一廠因負責相對成熟的製程，因此曾帶來亮眼表現。

​​報導分析，但在AI浪潮推動下，客戶需求激增，讓台積電必須盡快調整製程布局以維持客戶關係，而毫無疑問，在美國生產晶片的成本相當高，連人才也大部分必須仰賴台灣派駐。隨著擴大生產3奈米或更先進節點，美國廠對資源需求將更加龐大，獲利率勢必將長期低於台積電的其他地區。

更多風傳媒報導

