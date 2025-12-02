台積電美國廠獲利暴跌99％！ 研調機構揭「3大危機」浮現

台積電在美國的亞利桑那州廠面臨重重挑戰，根據最新財報顯示，該廠第三季的獲利僅為新台幣4100萬元，較上一季的42.32億元驟降99%。半導體研究機構《SemiAnalysis》指出，台積電在美國的營運受到高生產成本、技術人才短缺及供應鏈不集中等三大因素的影響。

台積電在美國的子公司面臨重重挑戰。（圖/資料照）

報告中提到，儘管台積電在亞利桑那州的廠房已經開始量產，但其運營成本與效率卻遠不及台灣本土工廠。台積電的成功模式，包括穩健的公司治理與強大的工程文化，台灣成功模式難以在美國完全複製。報告強調，台灣仍是台積電最重要的人才來源，然而美國廠的各項成本卻因啟動後的多重挑戰而上升，管理協調壓力也同步增加。儘管在營運資深副總左大川介入後逐步改善，美國廠同類產品的利潤率仍比台灣低20%至25%。

台灣成功模式難以在美國完全複製。（圖/資料照）

雖然美國極力推動半導體本地化，但多數關鍵供應商仍未在亞利桑那設廠，使台積電仍須倚賴亞洲供應鏈，也使當地晶圓廠的產能無法完全釋放。再加上《晶片法》補助有限，短期內難以打造真正完整的垂直供應鏈。且美國政府持續要求台積電加碼投資，但美國審批程序比台灣冗長，也讓建廠時程更具不確定性。

此外，台積電的美國廠在季末因供應工廠的停電事故導致生產中斷，數千片晶圓報廢，進一步影響了獲利。對此，台積電則表示，海外擴廠將使公司毛利率自2025年起的五年間面臨下滑壓力。

