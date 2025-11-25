台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」

市場近日傳出，台積電亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，數千片晶圓全報。（圖：取自台積電網站）

台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在為蘋果、輝達與超微等客戶生產的數千片晶圓報廢，受到外界高度關注。

獨立科技記者高燦鳴在Substack電子報引述知情人士說法指出，這起事故發生於9月中旬，主要原因是台積電外包的英國工業氣體與工程巨頭林德集團出現電力系統故障，造成生產線突然中斷數小時。與台灣廠多由台積電自家掌控氣體供應不同，在亞利桑那州廠區採用外包模式。

台積電亞利桑那州廠今年第一季已經轉虧為盈，顯示即便處於美國高成本的環境中仍能迅速擴大產能並開始帶來營收。不過，第三季淨利卻意外縮水 99%，令市場大感意外，外界推測，9月發生的「斷氣」事件，可能正是導致獲利驟降的重要因素之一。

對此，台積電回應，亞利桑那州廠雖已開始挹注正向營收，但公司淨利仍受多重因素影響，需要長期觀察才能確定。台積電強調：「我們先前就已說過，海外擴廠將使毛利率自2025年起的五年間面臨下滑壓力。」

高燦鳴指稱，這起事件對客戶的影響微乎其微，台積電的財務損失或許可以透過保險彌補。由於Fab 21整體產能仍相當少，加上許多晶片產品早在台灣完成流片與部分生產，因此供應鏈衝擊相當有限。依照過往經驗，類似事件所造成的營收與產量缺口，多在下一季便能順利補回。