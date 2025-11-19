台積電美國廠Q3獲利「跳水式」暴跌！外媒示警：美國製造艱難

台積電在美國亞利桑那州興建晶圓廠，被視為美國重建半導體供應鏈的重大里程碑，但外媒披露，依據台積電第三季財報，美國子公司單季僅獲利僅約4100萬元，幾乎呈現「跳水式下滑」。

台積電。（圖/翻攝台積電網頁）

科技媒體《Wccftech》報導，台積電美國業務獲利從上一季的42.32億台幣，大幅下滑至僅約4100萬元，報導指出，獲利驟降與在美國大規模半導體建廠計畫相關，「主要受到亞利桑那州廠區建置、大量投資先進製程與高端設備等因素所拖累。」

報導引述台積電內部人士透露，隨著美國客戶要求更多本土生產，尤其AI熱潮推升對高階晶片需求，不得不加速布局。報導指出，台積電亞利桑那二廠預計導入3奈米製程生產線，但先進製程所需的高階設備昂貴，使獲利率進一步承壓，「推動3奈米以上先進技術，意味著更高的資本支出與營運成本，這是影響美國廠獲利的主因之一。」

相比之下，亞利桑那一廠主要生產較成熟製程晶片，因此初期被視為成功案例，但隨著AI運算需求暴增，使客戶要求更高階製程，美國廠區也被迫加速升級。

長期以來，外界普遍認為台積電美國廠製造成本高於其他地區，包括工資、工程建設、能源與管理成本等，加上先進製程人才多由台灣外派，也推升整體支出，報導分析指，「在美國製造晶片確實比較昂貴，尤其是先進製程。即便具備地緣政治戰略意義，但短期內獲利率仍會比台灣、日本等地低。」

