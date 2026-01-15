台積電美國持續擴廠！韓媒：三星陷戰略困境
[NOWnews今日新聞] 美國與台灣的關稅貿易協議越來越接近定案，本週有外媒率先揭露，美方以調降關稅至15%為籌碼，要求台積電在美國大規模擴廠，加蓋至少5座廠房，有韓媒分析稱，此舉讓台積電的競爭對手-韓國三星電子（Samsung）面臨前所未有的戰略焦慮 。
根據《AJU PRESS》報導，美國這筆「大交易」，意在重塑美國的國家安全供應鏈，台積電目前在亞利桑那州已有1座工廠正在運作，第2家廠房也在蓋造中，計劃於2028年投產，預計將亞利桑那州打造為先進晶片的「超級集群」，總投資額飆升至1650億美元，涵蓋製造、封裝及研發，不僅鞏固領先地位，也重擊於德州布局2奈米技術的三星電子。
報導指出，針對韓國半導體業面臨的兩難局勢，原先台灣地緣政治風險可能促使美國客戶將訂單分散至三星，但若台積電在美建立製造、封裝、研發「一體化」生態，將增加競爭對手獲取新合約的難度。此外，三星等韓國廠商，還可能被迫超出原訂計畫，大幅增加在北美的資本支出。
所以，首爾當局正高度警戒美方對《貿易法》第232條「關稅豁免」的定義細節。韓國產業經濟貿易研究院高級研究員金陽平（音譯）認為，美國雖然要求台灣要建設更多晶圓廠，但這不代表同樣的要求也會自動適用於韓國，因為美韓在造船、汽車等其他領域，已經建立了更廣泛的產業合作，與台灣的情況有所不同。
不過，金陽平也警告，此舉恐使全球半導體生產加速移往美國，產能過剩風險升溫，甚至進一步壓縮韓國晶圓代工的長期發展空間。
原文連結：Trump's Taiwan chip 'big deal' reshapes foundry race, puts Korea in strategic bind
