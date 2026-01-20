台積電美國時刻！外媒關注「矽盾」恐現裂痕

▲台美關稅貿易協議包括台積電將擴大赴美投資，引發外界關注「矽盾」概念破裂。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台美達成關稅貿易協議，取得不疊加的15%關稅稅率，但條件之一是台積電等台廠擴大赴美投資。外媒分析，若台積電大量製程移出台灣，將使「矽盾」概念出現裂痕。

《華爾街日報》18日以「台灣的旗艦晶片製造商規劃在台灣以外的未來」為題報導，開篇就寫下「台積電的美國時刻來臨」，引述知情人士說法，台積電過去多年已對擴大海外生產布局展開討論，兩大原因分別是為距離輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）等主要美國客戶更近，以及分散中國威脅台灣造成的緊張地緣政治局勢，「在台灣和川普政府達成的貿易協議下，他們（台積電）或許終於找到機會來實現這些目標。」

據美國商務部15日公布的對台貿易協議，台灣晶片和科技產業將投資美國至少2500億美元，台灣政府另外提供2500億美元信用擔保；而在台企投資的2500億美元中，就包括台積電承諾對美投資的1650億美元。

報導分析，台積電在日本、德國等海外的多項設廠投資顯示，台積電和台灣政府在面對地緣政治所帶來的風險時已有不同考量。

「矽盾」是指台灣半導體產業、尤其台積電在全球供應鏈的關鍵地位，使中國不敢輕易對台動武，也促使美國在必要時出手相助。部分分析師認為，台積電未來數十年內會在海外生產更多先進晶片，「可能改變其『矽盾』動能」。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）則淡化相關說法，強調台灣的安全不在晶圓廠，而是美國態度，「總統（指川普）才是保護他們的關鍵，所以他們必須讓他開心」。

喬治城大學（Georgetown University）安全與新興科技中心（Center for Security and Emerging Technology）研究員布雷斯尼克（Sam Bresnick）表示，矽盾的概念在很多層面都正在被侵蝕。必須從不同視角來看待台積電。

不過也有分析師指出，台積電雖然擴大海外設廠，但仍持續在台灣深耕先進晶片製造，最高階晶片製造技術至少領先他國至少5年。威斯康辛大學麥迪遜分校人工智慧計畫負責人賽茲（Matt Seitz）表示，要到台灣以外地區擁有可信賴、逐步擴大的製造能力，時間點會是2030甚至2035年，若要達到台灣遭到重大衝擊也不會造成全球嚴重短缺的程度，至少要到本世紀中葉甚至更晚。

台灣經濟部長龔明鑫也表示，晶片業者需要「適度的全球布局」，但台灣仍將是生產重心。台灣學者張志誠也說，美國難以超越台灣的人才及供應鏈生態，要在美國生產最高階晶片會非常昂貴且效率不足。

