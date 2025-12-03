台積電美國P6廠用地 傳將轉建先進封裝廠

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體供應鏈傳出，台積電美國晶圓廠加速進展，後段先進封裝廠等不及在目前廠區以外重新建廠，為了就近結合前段晶圓廠，縮短服務客戶時效，台積電預計將在規劃第六期廠(P6廠)用地轉興建先進封裝(AP)廠，若施工順利，可望提早在2027年底裝機，進入預備生產階段。

台積電在美國量產晶圓，目前仍需運回台灣進行封測。未來規劃採自建廠與策略合作雙軌模式，之前與美國封測廠艾克爾(Amkor)合作，由艾克爾在當地投資建廠，提供後段封測服務，目前艾克爾已在台積電鄰近地區動工建廠，預計2028年投產。自建廠計畫考量時程的迫切需求，最近傳出將改由P6廠用地先轉興建先進封裝廠。

台積電今年宣布在美國亞利桑那州加碼投資共達約1650億美元，包括原有的650億美元投資，再加上新增加的1000億美元，將興建6座晶圓廠、2座先進封裝廠以及1座研發中心。

台積電美國廠第一期廠區已於2024年第4季開始量產，採4奈米製程為蘋果、超微與輝達等客戶生產產品；第二期廠區已完工，正在建置廠務設施，預計2027年第3季採3奈米製程開始生產；第三期廠區已提前啟動，將切入2奈米與A16 製程， 力拚2028年開始試產，預計2029年開始量產。

台積電預計在亞利桑那州設立一個超大型晶圓廠(Gigafab)，因此，正在尋找第二塊大型土地，以支援未來的擴產需求， 預計到2030 年，美國製造的2奈米以下先進製程產能佔比將達30%。

