台積電翻紅收最高 台股高低震盪678點終場小跌18點
（中央社記者曾仁凱台北6日電）台股距離農曆年封關只剩3個交易日，年前震盪加劇，今天高低震盪678點，早盤殺低最多下跌636點，但隨後台積電股價由黑翻紅，率領台股反攻一度站回平盤上。
集中市場指數終場小跌18.35點，收在31782.92點，月線約31713點失而復得，留下618點長下影線，成交值新台幣6768.48億元。
3大權值股漲跌互見，台積電今天早盤股價開低，之後翻紅，終場上漲15元或0.85%，以全日最高點1780元作收；台達電同樣開低走高，終場上漲10元或0.87%，收1160元；鴻海終場小跌0.5元或0.23%，收215元。
伺服器組裝廠今天表現相對強勁，廣達終場上漲6.5元或2.38%，收在279.5元，緯創、華碩收盤漲幅也都超過1%。
近期熱門的DRAM、PCB等缺貨漲價族群，今天股價遭遇賣壓，南亞科、華邦電收盤股價跌幅皆達4%。PCB玻纖布的台玻重跌5.2元或9.85%，收47.6元，建榮以跌停價102元作收。
國泰證期顧問處協理蔡明翰觀察，今天台股壓力主要來自美股，美國科技股近日下跌，且亞馬遜（Amazon）美東時間5日公布財報，盤後股價又下跌，引爆台股賣壓，惟台股下跌之後很快出現支撐。
蔡明翰分析，亞馬遜、微軟近期股價下跌，很大原因是AI建設的資本支出持續擴大，嚇壞投資人，但這到底是利多還是利空，其實是看市場氛圍而定。畢竟這些雲端巨擘是有看到需求才會這麼大手筆投資，而且AI資本支出擴大，受惠最大就是台灣的半導體廠和AI供應鏈，對於台股多頭看法不變。
蔡明翰認為，隨著農曆年即將封關，預計下週台股震幅應該要慢慢縮減，多空決戰看過年後。（編輯：林家嫻）1150206
