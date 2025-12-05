台積電翻紅漲5元 台股早盤揚升近百點

（中央社記者曾仁凱台北5日電）美國就業數據分歧，週四美股漲跌互見，台股今天開盤於平盤附近整理，早盤最多上漲近百點。至9時5分，台股加權指數上漲56.22點，至27851.93點。代表中小型股票的櫃買指數同步開高。

3大權值股表現，台積電平盤開出後小跌，最多下跌5元至1440元，但隨後翻紅上漲5元；鴻海早盤漲2元至230.5元；台達電跌6元至993元，隨後跌勢收斂。

法人分析，包括台股及美股，近期持續受到美國降息動態干擾，可能要等到下週聯準會召開利率會議做出決策，屆時可望較為明朗；然而不管12月降息與否，預估2026年處在降息循環的趨勢不變，寬鬆的資金面有利資本市場。（編輯：林家嫻）1141205