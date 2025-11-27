台積電翻黑！台股收盤漲144點收復月線 興櫃股王鴻勁上市收2940元 漲幅破紀錄

台股週四收盤漲了144.99點，以27554.53點作收，漲幅0.53%。廖瑞祥攝



美國聯準會12月降息機率升溫，激勵週三美股4大指數同步收紅。台股今日（11/27）開高走高！開盤不久即漲逾百點，9:50過後，台股漲勢擴大，盤中最高漲250點至27659點。指數攀高後，隨即開始下挫，午盤一度跌至27436點，差點翻黑。所幸鴻海、聯發科尾盤拉抬夠力，台股收盤漲了144.99點，以27554.53點作收，漲幅0.53%，終於收復月線，且站上所有均線。

道瓊工業指數週三上漲314.67點，以47427.12點作收，漲幅0.67%。標普500指數小漲46.73點，收在6812.61點，漲幅0.69%。那斯達克指數揚升189.10點，以23214.69點作收，漲幅0.82%。費城半導體指數勁揚185.28點，收在6899.46點，漲幅2.76%

廣告 廣告

台積電ADR昨上揚1.85%，以289.96美元作收。權王台積電今日開盤漲了10元，早盤最高漲15元至1455元。11:00過後賣壓湧現，股價急挫翻黑，尾盤甚至跌至1430元，最後一盤湧出2,687張空單，收盤小挫5元，以1435元作收，跌幅0.35%，收復月線再等等。單日成交張數達2萬1,995張，公司市值來到36.27兆元。

主要權值股漲多跌少，日月光投控飆漲近6%，以230.5元作收，漲幅為權值股之最。聯發科、智邦漲逾3%，股價各自收在1340元、1030元。鴻海、中信金、聯電漲逾1%，富邦金、廣達、兆豐金小漲。中華電、國泰金維持平盤；但台達電小跌0.32%，以942元作收。

值得注意的是，興櫃股王鴻勁今日以1495元掛牌上市，股價一飛衝天，早盤最高漲至3000元，漲幅高達100%，創下台股史上個股上漲金額新高紀錄，甫上市就躋身千金股行列。收盤時漲了1445元，以2940元作收，漲幅96.66%。

今日總成交值達4916億元，成交張數748萬張。委買張數2129萬張，委賣張數1107萬張。

更多太報報導

美股收紅！台股早盤漲逾200點 興櫃股王鴻勁一飛衝天躋身千金股

英特爾發聲明「歡迎羅唯仁重返團隊」 強調人才自由流動 駁洩密指控毫無根據

台積電打破沉默對羅唯仁提告 英特爾高階主管頁面卻沒有他！