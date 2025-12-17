台積電老公出差激戰同事！喊「想把妳吃掉」色色訊息曝

台積電一名工程師出差美國期間，與當地同事發生婚外情。（示意圖／翻攝自Pexels）





台積電一名工程師阿明（化名）出差美國期間，與當地同事小雪（化名）發生婚外情。返國後，妻子小美（化名）得知此事，遂提出離婚，並因丈夫外遇引發焦慮、憂鬱及失眠等身心症狀，向兩人提出求償。最終法院判決阿明與小雪須連帶賠償40萬元。

根據判決書，阿明與小美自2011年結婚以來，育有兩名未成年子女。但這段將近13年的婚姻卻因阿明的婚外情受到嚴重影響。阿明於2024年5月至8月間受公司派遣至美國出差，期間認識小雪並發展婚外情。回國後，阿明雖帶著小美及孩子於8月18日至24日赴日本名古屋旅遊，但期間仍頻繁與小雪聯繫。小美無意間查看阿明手機後，發現兩人之間多則親密訊息，才驚覺阿明在婚內出軌。

廣告 廣告

據法院紀錄，小雪明知阿明已有配偶，仍執意與其交往，頻繁傳送示愛訊息，甚至要求阿明離婚。小美向法院提交的LINE對話紀錄顯示，小雪多次向阿明表達愛意與思念，包括「我還是很想你、我很害怕」、「我愛你」、「你的內在跟外在都很man愛你」等訊息。阿明則回覆「我也愛你」、「我會努力讓妳有滿滿的安全感」。對話中，小雪還曾表示「你來時，一部份時間我們可以發生親密關係嗎？」阿明則回覆「這還需要問嗎。我很想妳」、「晚餐跟孩子吃燒肉；變身肉食性動物；但我最想把妳吃掉」。

阿明與小雪對此則辯稱，他們只是同事與朋友關係，且阿明與小美的婚姻已名存實亡，聊天中使用「愛」、「交往」等字眼，僅為小雪習慣的歐美文化表達，非情愛之意。

不過，法官認為，兩人在阿明與小美婚姻存續期間仍有交往事實，且最終導致離婚，小美所主張的配偶權遭侵害且情節重大，理應受賠償責任。法院最終判決阿明與小雪須連帶賠償小美40萬元，全案仍可上訴。

更多東森新聞報導

明知已婚！人妻怒控小三車友傳私密照 提告侵害配偶權

人妻備孕減重35公斤 竟遭夫家疑「變瘦就外遇」

新北男出軌登山社員 激戰數十次！正宮淚：2年沒碰我

