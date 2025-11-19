台積電老將洩密手法曝光！傳帶槍投靠英特爾前叫下屬幹一事 經部曝涉國安等3層次

晶圓代工龍頭、「護國神山」台積電近年積極進行海外布局，因其關鍵地位屢屢站上地緣政治的風口浪尖，如今卻又爆發機密外洩事件，18日傳出台積電前資深副總經理羅唯仁，疑似在退休前帶走2奈米等先進製程機密資料「帶槍投靠」英特爾（Intel）。台灣高檢署表示，高檢署智慧財產檢察分署已分「他字案」了解，釐清是否涉及不法；經濟部長龔明鑫今（19）日則透露，此案攸關國家安全利益等3個層次。

現年75歲的羅唯仁自7月自台積電退休，據媒體報導，他曾利用高階主管職權要求下屬簡報，並帶走大量2奈米、A14、A16奈米等最數十箱先進製程技術資料；而在羅唯仁離開台積電前，業界就傳出他可能回鍋英特爾。知名半導體分析師陸行之18日就在臉書感嘆，若此事為真，他不解為何在台積電貢獻數十年光榮退休的老幹部總是老來入花叢，幫助新東家打擊老東家的團隊？難道有什麼貓膩？

內鬼案連爆 傳台積電啟動蒐證

今年中，台積電才驚爆內鬼外洩2奈米關鍵製程技術，8月27日高檢署智財分署偵查終結，依涉嫌違反《國家安全法》及《營業秘密法》起訴3名工程師，認定犯行嚴重，恐危及我國半導體產業國際競爭力，具體求刑14年、9年、7年。未料時隔不到3個月，台積電又爆退休高層洩密案，業界盛傳羅唯仁已於上月回到老東家英特爾任職；另外，有媒體報導指出，公司內部已啟動蒐證，但台積電面並未做出回應。

針對台積電高度機密資料可能外洩疑雲，龔明鑫今在立法院受訪時證實，經濟部已派員了解狀況，此案政府攸關國家安全利益、整體產業利益、個別廠商損失3個層次，國安層面高檢署已開始調查，經濟部會配合說明核心關鍵技術相關管制，以確認是否涉及國安法；整體產業利益上，經濟部會密切關注是否損及台灣半導體產業生態鏈；最後在企業個別利益方面，經濟部充分尊重台積電是否要提出營業秘密訴訟，必要時會給予協助。媒體追問對於關鍵技術外流的防範措施，龔明鑫強調機制已建立，會隨時更新關鍵技術範圍。

