台積電老將竊2奈米機密案涉美國、輝達利益？前工程師曝3原因：恐很棘手

財經中心／施郁韻報導

前台積電資深副總羅唯仁重返老對手英特爾（Intel）擔任研發副總。（圖／資料照）

台積電被譽為「護國神山」，前台積電資深副總羅唯仁今年7月底退休，10月底傳出重返老對手英特爾（Intel）擔任研發副總，遭指將2奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。前台積電工程師、北市議員曾獻瑩指出，此次背後牽動美國政府及台美關係、有投資Intel的輝達，直言「恐怕相當棘手」。

近期傳出75歲竊密案主角羅唯仁，把2奈米A16、A14機密文件、他自己的手寫資料、文件通通影印，多達20箱裝箱帶走，回鍋老東家競爭對手英特爾，如果整起傳聞屬實，恐怕涉及到國安法。高檢署已分「他」字案蒐證，釐清是否涉及不法。

據《聯合新聞網》報導，曾獻瑩分析三原因讓此次洩密案高度敏感，第一，羅唯仁掌握大量先進製程技術關鍵細節，若相關資料流出，恐造成台積電先進製程競爭優勢受到衝擊，牽動台灣在全球半導體產業的地位，屬國安層級的重大危機。

第二，雖英特爾與台積電有合作，但英特爾在發展晶圓代工業務後，變成台積電競爭者，而近期輝達（NVIDIA）投資英特爾50億美元，是英特爾大股東，因此處理此案需考量台積電與輝達的合作關係，須考量三方關係。

此外，川普政府投入了20億美元資金支持英特爾，而台積電大部分營收來自美國客戶，因此可能牽動台美政治與國際關係。

曾獻瑩舉例，多年前的梁孟松案，台積電採取極為強硬的司法行動，高階主管若遠赴韓國、中國體系任職，台積電積極捍衛智慧財產權。這次洩密案所涉及的局面遠比以往複雜得多，恐怕十分棘手。

