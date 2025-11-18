台積電老將羅唯仁疑竊走2奈米機密！恐涉國安危機…高檢署：分案調查中

社會中心／台北報導

台積電前資深副總羅唯仁退休3個月傳被英特爾延攬掌研發，引發半導體圈震撼。（圖／翻攝自工研院官網）

「護國神山」台積電前技術研發暨企業策略發展資深副總經理羅唯仁於今年7月底退休，卻在10月底傳出，羅轉往競爭對手英特爾擔任研發副總，消息曝光震驚業界。如今又傳出，羅唯仁在退休前，以高階主管權限大量影印2奈米、A16、A14奈米等最先進製程技術之機密文件，並將相關資料帶走。目前高等檢察署智財分署已將本案列為他字案展開調查，要釐清是否涉犯國安法。

台積電前資深副總羅唯仁疑似在退休前帶走大量2奈米、A16、A14奈米等先進製程機密，如今又轉往英特爾擔任研發副總。（圖／翻攝自快科技、資料照）

今年75歲的台積電老將羅唯仁，在台積公司任職21年，擔任技術研發暨企業策略發展資深副總經理，主導EUV與先進製程量產，今年7月底才剛從台積電退休。不料，10月底卻傳出，羅唯仁重返老東家英特爾擔任研發副總。

而外傳羅唯仁在退休前，曾利用身為高階主管的職權，指派下屬替他影印大量與先進製程相關的機密文件，內容涉及2奈米、A16、A14奈米等關鍵技術，並要求下屬向他進行簡報。

考量英特爾是台積電競爭對手，但同時也是台積電先進製程的主要客戶之一，倘若羅唯仁真的帶走大量機密資料並轉投英特爾研發部門，恐將嚴重侵害台積電營業機密，目前台積電正針對此事蒐證，不排除採取法律動作。

對此，經濟部長龔明鑫今日（18日）上午回應，已請同仁去了解實際狀況，認為此事應由台積電對外說明會比較好。高檢署則表示，目前已將本案列為他字案，由智財分署進行調查，釐清是否涉犯國安法。



