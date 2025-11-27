台積電老將羅唯仁跳槽英特爾早有預謀？退休前一天驚現「不尋常舉動」

台積電前資深副總羅唯仁涉嫌竊取2奈米以下先進製程技術等機密資料，要回鍋競爭對手英特爾擔任研發副總，事件爆出近一個月後，台積電才在25日正式提告。更令人議論的是，羅唯仁在退休前最後一天，竟「不請自來」出席最敏感的先進製程檢討會議，他一連串不尋常的舉動，似乎早已安排好下一步。

台積電指出，羅唯仁於113年3月被調任至「企業策略發展部」擔任資深副總，該部門主要負責向董事長與總裁提供策略建議，並不直接管理研發事務。然而，調任後的羅唯仁仍要求研發部門召開會議，提供包括正在開發及未來規畫中的先進製程資料，這些反常行為引發質疑。

據《自由時報》報導，半導體業界知情人士透露，曾有一次台積電執行副總經理暨共同營運長米玉傑召集研發團隊進行閉門會議，羅唯仁竟以「大老」姿態出席，直接坐在主要座位。礙於其職位與資歷，米玉傑未要求他離開。

更引人側目的是，就在羅唯仁退休前一天，他又未受邀出席最機密的先進製程檢討會議。如今回看，這些行為似乎是為跳槽英特爾鋪路，並可能藉此掌握更多敏感資料。

英特爾執行長陳立武：將全力支持羅唯仁

針對此事，英特爾執行長陳立武強調，根據目前掌握的所有訊息，他們認為針對羅唯仁的指控毫無根據，「我們將繼續全力支持他」，也歡迎羅唯仁重返公司。英特爾也表示，公司內部一向維持嚴格的政策與管控機制，明確禁止使用或轉移任何第三方的機密資訊與智慧財產。

