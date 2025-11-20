台積電老將退休疑帶走機密？國發會葉俊顯：羅唯仁早已調單位 不會到接觸到核心

台積電資深副總羅唯仁退休疑似打包先進製程機密資料，引發立委關注。美聯社



前台積電資深副總羅唯仁退休疑似打包帶走先進製程機密資料，並傳出將投身英特爾，引發立委關注機密是否外洩，國發會主委葉俊顯今天表示，據他了解，台積電針對即將退休人員，會在退休前1、2年先調單位，羅唯仁一年多前調單位，不會接觸核心秘密，影響不大。

國發會、經濟部今日至立院經濟委員會報告「攸關台灣未來的競爭力，值此AI時代，台灣如何贏得新人才戰？」葉俊顯身兼台積電董事代表，被問及台積電疑似機密外洩事件時，他透露，羅唯仁在一年多前就已經調單位，不會接觸核心。

至於是否台積電有技術外洩問題，他表示，大家對台積電滿有信心，不會因為一個人就影響到公司。

立委追問，是否意味這次事件對先進製程衝擊沒那麼大? 葉俊顯答覆「對」。

經濟部長龔明鑫會前受訪時則表示，目前法規已將國家重要核心技術管控提升到國安法，雖然營業秘密屬於告訴乃論，但若涉及國安法則是公訴，因此台灣高等檢察署會主動調查。

龔明鑫也表示，初步看來，台灣半導體生態體系非常紮實且完整，目前看來沒有那麼簡單就會影響生態系。至於此事是否會因為英特爾背後是美國而影響偵辦，龔明鑫說，英特爾現在還沒有公布人事，先密切觀察。

