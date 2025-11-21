台積電老將遭爆帶走2奈米機密投靠英特爾 陳立武首度回應了

台積電資深副總羅唯仁傳出攜帶2奈米及A14、A16等先進製程機密轉投英特爾任職，引發業界震驚，目前，高檢署已對此事展開分案調查。據《彭博社》報導，英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）受訪時首度回應，強調相關指控僅屬「謠言與臆測」，公司一向尊重他人智慧財產權。

近期有消息指出，台積電前副總羅唯仁在退休前疑似利用自身高階主管職權，要求下屬對他進行簡報並影印大量2奈米、A14及A16等先進製程技術相關資料，並將這些機密帶走加入英特爾。

對此，陳立武在美國聖荷西舉行的半導體產業協會（SIA）年度頒獎典禮上表示，「這些都是謠言與臆測，我們尊重智慧財產權。」當天活動亦表揚了台積電董事長魏哲家及前董事長劉德音，並頒發最高榮譽「羅伯特．諾伊斯獎」。

事實上，國科會主委吳誠文先前受訪時強調，台積電研發人力超過萬人，各有專長，整體系統與技術並非外界想像中能輕易帶走、模仿，不過政府也不樂見台積電任何機密被外流，相關單位會協助台積電。

