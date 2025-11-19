台積電老臣帶槍投靠英特爾？ 陸行之揭「臥底」可能

台積電再爆內鬼疑雲，對此，陸行之說，難不成羅唯仁是在台積電投資英特爾前，派去探底的先遣部隊？

外傳台積電前資深副總經理羅唯仁退休前，疑似帶走2奈米等先進製程機密回鍋老東家英特爾擔任研發副總，引發社會譁然。知名半導體分析師陸行之18日表示，他不理解羅唯仁為何要加入競爭者跟老東家搶飯碗，他也質疑此事有貓膩，難不成羅唯仁是在台積電投資英特爾前，派去探底的先遣部隊？

羅唯仁在今年7月底從台積電退休，卻在10月底轉投效英特爾擔任研發副總。英特爾是台積電重要競爭對手，外傳羅唯仁退休前動用高階主管職權，把大批2奈米、A16、A14等先進製程機密資料帶走，還要求相關下屬對他簡報，據傳台積電正在蒐證中。經濟部長龔明鑫說，經濟部會配合高檢署進行相關說明。

知名半導體分析師陸行之18日在臉書發文表示，如果這是事實，他不理解為何一些在台積電奉獻數十年的重要老幹部，總是老來入花叢，不甘寂寞，加入競爭者跟老東家搶飯碗，也幫助新東家打擊老東家的團隊？

陸行之質疑，難道這事情有貓膩，還是像大陸古裝劇的故事，是台積電為減少壟斷風險及地緣政治投資英特爾前，先派厲害的先遣部隊去探底一下？

陸行之說，如果不是這樣，台積電怎麼樣也應該會根據2奈米資料外洩而提告，到了台積電等級的國際商戰，有沒有可能跟我們一般人想的不一樣？你們覺得呢？我們繼續看戲看下去吧。

