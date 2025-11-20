台積電老臣洩密？ 國發會主委曝「羅唯仁遭調職內幕」

台積電驚爆2奈米洩密案，引發立委關注。

台積電前資深副總經理羅唯仁，傳出今年7月退休前，疑似打包帶走2奈米先進製程等資料，並於上個月赴英特爾任職。身為台積電法人董事的國發會主委葉俊顯今（20）日在立法院表示，羅唯仁1年多前「就被調換單位」，不會接觸核心。

羅唯仁帶走台積電2奈米機密的傳聞，社會高度矚目。立委關切，台積電機密是否外洩，以及全案調查最新進度。

對此，兼任台積電董事的葉俊顯指出，據他了解，台積電內部對於退休人員的做法，是在即將退休的1、2年內，就會調換單位，不會接觸到營業祕密。

至於外界關心的技術外洩問題，葉俊顯說，大家對台積電滿有信心的，不會因為一個人就影響台積電。

立委追問，是否意味這次事件對先進製程衝擊沒那麼大? 葉俊顯答覆「對」。

