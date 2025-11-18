台積電老臣羅唯仁傳「帶2奈米機密」投靠英特爾 高檢署要查了

羅唯仁傳出帶走台積電技術投靠英特爾。（圖／翻攝自工研院官網）

前台積電技術研發資深副總經理羅唯仁日前轉任美國晶片大廠英特爾，消息傳出他在退休前可能利用主管職權，要求下屬準備簡報資料，疑似影印涉及2奈米、A16、A14等先進製程技術的營業秘密，台灣高等檢察署智慧財產分署已著手分案調查。

台灣高等檢察署昨（18）日表示，智財檢察分署已主動立案，依「他字案」展開釐清，目前仍在蒐證階段，尚未確認是否涉及不法情節。

台積電對此事件表示，目前公司方面並不知情，公關體系無法對此發表評論。

據業界了解，羅唯仁於今年7月底自台積電退休，並於10月底赴英特爾任職，負責涵蓋從研發到量產前階段的先進設備與模組發展，這是英特爾近年積極提升的重點領域之一。由於他曾參與台積電多項技術研發與製程規劃，其職涯轉換是否涉及違反競業禁止條款，也成為半導體產業內關注的焦點。

高檢署強調，台積電目前尚未提起訴訟，本案是否涉及2奈米機密仍待查明。未來若確認與關鍵技術有關，不排除依照《國家安全法》方向進行偵辦，類似於先前3名台積電工程師涉竊取技術案的處理方式。

經濟部長龔明鑫昨下午受訪指出，已於上午指派人員瞭解相關情況，但他認為對外說明仍應由台積電統一回應，以示尊重。

現年75歲的羅唯仁，為美國加州大學柏克萊分校固態物理及表面化學博士，過去曾在英特爾擔任先進技術協理與CTM廠長，進入台積電後歷任多個核心職位，橫跨研發、製造與營運等部門。其職涯涵蓋先進技術事業副總、營運組織製造技術副總等職，被視為技術與管理經驗兼備的重要高層幹部。

