台積電聲請「定暫時狀態處分」 智商法院：已分案審理





台積電前資深副總羅唯仁遭指控，轉投英特爾可能涉及洩密並違反保密與競業禁止協議，經智慧財產及商業法院證實，昨（25日）已收到台積電的聲請狀，將依相關規定進行審理。

根據智慧財產及商業法院透露，台積電於11月25日對羅唯仁提起聲請定暫時狀態之處分案件，受理後隨即進行電腦分案作業，經分案號為「114年度民暫字第19號」，法官收案後將儘速閱卷並依相關規定審理。

根據網站「法律百科」說明，「定暫時狀態處分」是指聲請人為了防止發生重大損害、避免急迫危險或是其他類似情況，聲請法院在判決確定前，對所爭執的法律關係「裁定暫時性維持或給予實現法律關係的處分程序」，用來避免該爭執的法律關係在確定前發生重大損害或急迫危險而無法救濟。

根據《聯合報》推測，台積電聲請定暫時狀態處分，範圍可能是台積電與羅唯仁的聘僱合約書，以及後者任職期間簽署的競業禁止同意書和營業秘密法等規定，旨在避免羅唯仁與英特爾的往來會影響台積電權益。

有關羅唯仁的未來，知名半導體分析師陸行之斷言，由於英特爾執行長陳立武曾誇口不會侵害台積電的智慧財產權，而且理論上羅在轉戰英特爾之前，應該會簽署擔保合約，保證不會帶來前東家的知識財產權，因此為了避免沾染麻煩，他推測英特爾可能會對他進行切割，但實際情況仍待觀察。

（封面示意圖／翻攝自工研院官網）

