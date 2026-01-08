台積電聽了都想笑？馬斯克喊要在自建晶圓廠裡抽雪茄 外媒酸：自求多福

特斯拉執行長馬斯克近日不斷強調，將打造屬於特斯拉（Tesla）自己的巨型晶圓廠，不過他接受訪問時再度語出驚人，除了強調他自造的晶圓廠將能生產2奈米晶片以外，甚至直言工廠不需要無塵室，「我會在工廠裡一邊吃漢堡、一邊抽雪茄」。



馬斯克在接受Podcast節目《Moonshots》訪問時表示，特斯拉規劃中的兆級晶圓廠（TeraFab）不僅能夠生產2奈米晶片，更對現代晶圓廠中的無塵室概念表達批判。

馬斯克更說，他認為現代晶圓廠對無塵室的理解是錯的，「我在這裡打個賭，特斯拉將會擁有一座2奈米晶圓廠，而且我會在裡面吃起司漢堡、抽雪茄。」

外媒《Wccftech》對此分析，事實上，無塵室是晶片製造不可或缺的核心設施，主要功能在於控制微粒污染，避免影響晶片良率。像台積電這類晶圓代工龍頭，為了在廠內打造高度受控的環境，往往投入數十億美元，導入高效濾網系統，並要求所有作業人員全程穿著俗稱「兔子裝」的全身式防塵衣。



報導直言，「如果馬斯克真的打算在他的晶圓廠裡抽雪茄，那麼晶片的良率與產出，恐怕只能自求多福了。」​

報導提到，另一個引人關注的重點，則是馬斯克提到這座晶圓廠將生產2奈米晶片。然而，考量特斯拉本身並無半導體製造經驗，若真要進軍2奈米製程，勢必得與目前的晶圓代工夥伴，展開某種形式的合作。​



報導指出，馬斯克也透露特斯拉的晶片需求，將比他預期得更早來到每年1000億到2000億顆，儘管數字聽起來相當誇張，但至少可以看出，馬斯克的態度相當堅決。在AI熱潮推動下，半導體需求暴增，晶片供應成為科技巨頭的重大瓶頸，也正因如此，馬斯克才會認為，有必要建立屬於自己的晶圓廠。

