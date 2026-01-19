台積電股價創新高 神山11高管身價入10億俱樂部

台積電股價頻創新高，台積電高階經理人的身價也跟著水漲船高。（圖：取自台積電網站）

台積電股價頻創新高，神山裡面高階經理人的身價也跟著水漲船高。根據證交所的資料統計，不算董事長魏哲家、董事曾繁城在內，還有11位高管身價已經進入10億元俱樂部。又增添另一頁「山中傳奇」。(請聽AI報導)

根據Yahoo股市報導，目前持股市值最高的曾繁城，手上擁有2萬9472張台積電股票，他的配偶、子女等家人也握有5132張，因此加總後，以上個星期五收盤價計算，曾繁城身家已正式超過600億元以上水準。

魏哲家個人擁有7217張股票、加上配偶家人的700張後，市值約在137.7億元。共同營運長秦永沛手上持股更高過魏哲家，共有5107張，其配偶子女擁有高達4190張，因此合計手上9297張台積電股票，市值高達161.7億元，目前高居所有高階主管之冠。

另外身價超過10億元以上的高階專業經理人還有廖永豪、吳顯揚、侯永清等，各有15到11億元不等身價。除此之外，包括獨立董事林全在內，隨著台積電股價破天花板，其他12位副總身價都已經破億元，神山高階主管身價隨股價節節攀高，令人羨慕。(以上新聞楊清緣編輯，AI播報)