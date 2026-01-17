台積電股價創高不等於台灣經濟？​侯漢廷揭民進黨「愚民政策」：有3大後遺症

台美關稅談判在日前底定，台灣輸美商品的關稅稅率將降至15％，且不疊加、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。美國商務部長盧特尼克在受訪時稱，目標是在美國總統川普任內，將台灣整體供應鏈與產能的40％轉移至美國本土。對此，台北市議員侯漢廷在臉書發文揭背後殘酷事實，​當民進黨為了美國利益歡呼時，受害的是台灣長遠的實體經濟與國家安全。

​侯漢廷表示，民進黨的愚民政策很成功，成功地讓人民以為「台積電股價」等於「台灣經濟」。​釐清一個殘酷的事實：台積電股價創新高，源於其獨家技術與AI浪潮，是屬於「全球股東」的利益，與「中華民國」的戰略利益正逐漸脫鉤。

廣告 廣告

​為什麼半導體供應鏈赴美是大問題？​侯漢廷指出，第一，​資本排擠，掏空在地經濟：企業資源有限，上千億美金投在美國，就意味著這些錢「沒有」投在台灣。少了建廠，就少了本地營造、設備採購的商機；少了稅收，就少了建設經費。



第二，人才外流，消費動能熄火：高階工程師舉家赴美，他們的高額消費、居住需求也隨之移轉。台灣流失的不是幾個人，而是最頂層的消費力。第三，​矽盾瓦解，國安危機升級：從地緣政治看，當美國本土擁有了足夠的先進製程產能，台灣作為「全球半導體供應鏈樞紐」的不可取代性就會下降。當矽盾不再，美國保台的動機只會更低，台灣將更危險！



​侯漢廷質疑，​當民進黨為了美國利益歡呼時，請問：這些錢如果留在台灣設廠，創造的就業與財富是不是更好？股價上漲，爽到的是外資與炒股者；但產業外移，受害的是台灣長遠的實體經濟與國家安全。民進黨這招「拿泡沫換實體」的障眼法，玩得真好。產業外移不要緊？民進黨是不是覺得，只要全民都去炒股，台灣就能發電、就能飽？



更多風傳媒報導

