台積電股價因25％關稅先嚇趴？ 法人：免驚！

〔記者卓怡君／台北報導〕美國總統川普簽署最新公告，決定對特定先進的運算晶片課徵25%關稅，包括輝達的H200與超微的MI325X晶片，台積電(2330)今日股價受到衝擊，盤中大跌近2%，跌破1700元大關，回測5日線，法人分析，川普簽訂部分半導體關稅，像是輝達H200將被徵收25%關稅，但最終使用方在美國將被豁免，此項關稅對台廠影響不大。

台積電即將在下午召開法說會，市場高度矚目，屆時對於未來展望與關稅議題將是觀察重點。對於部分台灣對美國出口半導體產品將受美國25%關稅影響，法人分析，目前台美關稅談判已大致達成共識，即將公布具體協議細節，由於日、韓及歐盟已取得未來實施半導體關稅時的最惠國待遇，台積電已承諾在美國投資半導體廠，若能取得最惠國待遇，將可降低對半導體關稅衝擊。

