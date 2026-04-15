台積電股價登2100元史上新高 台股大盤衝破37K

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美國與伊朗新一輪談判可望登場，美股四大指數走高，亞洲主要股市包括台北股市今天(15日)同步慶賀。全球晶圓代工龍頭台積電股價刷新盤中歷史新高，一度來到每股新台幣2100元，引領台股加權股價指數大漲近800點，午盤前一度衝破37000點大關，最高來到37064點。

台北股市14日量價齊揚，台積電衝上新天價，帶領台北股市終場上漲838點，收36,296點，盤中、收盤指數雙雙締造新紀錄，成交量回升至新台幣1.01兆。

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儘管中東戰事目前仍還未落幕，不過，美國總統川普在最新的專訪稱，相關戰事「已經接近結束」，再加上市場對美伊和談仍有期待，包括台北股市等亞洲主要股市15日延續前一個交易日的氣勢持續上攻，投資人看好台積電16日登場的法說會可望釋出樂觀展望，股價一度登上2100元，再次刷新盤中新高，引領台股加權股價指數大漲近800點，午盤前一度衝破37000點大關，最高來到37064點。

外資渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪指出，渣打銀行已經調升台股評等，主要是從去年底到今年年初，原本投資人非常擔心AI資本支出的情況，但渣打也發現，從國際大廠甚至是台積電公布財報或是法說會上，資本支出持續擴大，顯示代理式AI需求仍在增加當中。劉家豪說：『(原音)全球主要的大型科技巨頭 ，並不是在縮減資本支出 ，反而在加速資本支出 ，因此相對來看，台灣這些硬體的半導體廠商 ，我們認為還是持續受惠於對半導體或是AI後續的需求 ，維持比較強勁的狀況 。』

劉家豪也指出，先前市場原本擔心股市評價面偏高的問題，但在這一波中東戰火的修正後，問題已經被解決，因此可以觀察到美股包括費城半導體的相關類股，評價面已經進行修正，反應的是獲利正在提升。

匯市部分，外資14日大幅買超台股689億，為史上第五大買超，新台幣兌美元匯價終場升值近1角，來到31.69元價位，創下逾1個月新高。新台幣15日持續升值走勢，一度來到最高31.613元價位。