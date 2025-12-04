台積電股價能再衝高？專家看好「這時」有望到2千元：外資應該卯起來買

台積電技術領先且產能關鍵，深刻影響全球晶片供應鏈，永豐預測明年台積電股價將達1915元。對此，前政府基金操盤手黃豐凱直言，這個預估還偏保守，「應該有機會看到2000元。」他指出，今年股價約在1500元左右遇到壓力，是因為一下子爬太快，2個季度漲3成，所以明年大概回到平均一個季漲10%，慢慢爬，差不多到明年底就到2000了，目前看來台積電也沒有什麼太大的競爭對手。

黃豐凱在廣播節目《財經一路發》表示，東京威力科創子公司日前遭起訴，就是提醒各方「誰來偷台積電的專利就要告你」。此外，台積電在先進封裝方面也計畫擴廠，先進製程也將增加2到3個廠，所以台積電在先進製程這邊步調沒有放慢下來，還在加速，它的很目標很明顯，一定要想辦法稍微領先美國一點點，才有餘力維持運作，如果讓美國領先台灣，這個事態就會很麻煩，基本上台積電還在積極地往前走。

談到地緣風險，黃豐凱指出，目前已沒有太大威脅，所以本益比往上拉也是很合理。節目主持人阮慕驊提問，「所謂沒有地緣性風險是什麼意思？」？黃豐凱解釋，大家之前比較擔心地緣性風險，外資不敢買，就是擔心萬一出什麼事，他們有個陰影，現在台積電美國廠已經可以生產了，外資應該是卯起來買。

對於三星、日本的Rapidus以及英特爾等廠商喊出2奈米目標，阮慕驊詢問是否具威脅性，黃豐凱分析，英特爾目前仍在4奈米，短期內跳到2奈米不太可能，因此美國市場仍押寶台積電，希望台積電在先進製程上領先英特爾，且領先距離相當遠。

至於日本與韓國，黃豐凱認為，比較大的競爭壓力還是韓國，因為韓國本來在2奈米上跟台灣沒有那麼遠，「我們常講的2奈米、3奈米，每個國家講的都不太一樣，所以韓國要開發2奈米，可能也在3奈米部分。」況且，現在看到GPU大部分也都是用3奈米，2奈米其實只有蘋果在用，目前沒看到一家GPU廠已經開始進入2奈米。

