台積電股價飆高！國發基金持股6.37% 被問「會不會賣股？」高仙桂這麼說

台積電股價近日飆高，昨日漲至歷史新高1705元。行政院國家發展基金是台積電最大單一股東，目前持有16.537億股，持股比例6.37%。若依今日股價1680元計算，股票價值約2.78兆元。立委關切國發基金會不會出脫台積電持股？國發會副主委高仙桂強調，國發基金投資策略不以獲利為目的，會秉持以台灣的策略性產業做為思考範疇，來決定相關持股。

立法院財政委員會今日（1/7）邀請金管會主委、財政部長、國發會副主委進行「如何引導國內資金擴大參與公共建設」報告並備詢。

國民黨立委羅明才詢問，AI是否為現今世界的趨勢潮流？高仙桂答道，AI絕對是各國國力競爭的要素之一。AI新十大建設政策除了要確保台灣在AI競爭的核心技術之外，「創新應用」也是很重要的層面，希望透過創新應用帶動百工百業的產業轉型升級，尤其是傳產和中小企業，並非獨厚AI或半導體產業。

羅明才質疑，「台灣就是重壓半導體，所以現在人均GDP已超越南韓，大概明年也要超越日本。」高仙桂則強調，與其說「重壓」，還不如說台灣在AI在創新應用的國際賽道上，佔到關鍵性不可或缺的地位。

羅又問，目前國發基金持股台積電比例多少？

高回答，約6.38%。（依台積電目前公司市值43.57兆元計算，國發會持有台積電的股票價值約2.78兆元）

羅明才直白提問，現在台積電股價這麼高，國發基金會不會賣股票？

高仙桂回答，國發基金已有很多年都沒有出脫台積電的股票。她強調，國發基金持股不以獲利為目的，會秉持需不需要持有台灣策略性產業做為思考範疇，來決定相關持股。

她補充，雖然台積電目前外資持股比例超過70%，但大部分都是 Pension Fund（退休基金），都不是單一投資人，國發基金還是最大的單一投資者。

