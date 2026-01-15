台積電股價一年漲65%還能買嗎？ 外媒揭「非低檔卻貴得有理」一大關鍵

台積電今（15）日下午將正式揭曉2025年第四季成績單，市場屏息以待。華爾街預估，單季營收將年增20%、衝破新台幣1.046兆元大關，看好其在先進製程與封裝的獨佔地位。儘管台積電過去一年股價已飆漲65%、預期本益比達26倍，但根據《Barchart》分析，考量其在AI時代不可撼動的霸主地位，估值「貴得有理」，並解釋關鍵原因。

此外，華爾街亦全面看多，高盛更將目標價喊上2,330元，預期AI將是推動台積電2026年營收成長30%的核心引擎。

外資齊喊強力買進

根據《Barchart》報導，除了高盛將目標價大幅上修35%至2,330元；摩根大通也喊出2,100元，預言在AI驅動下，台積電2026年營收將具備成長30%的爆發力。摩根士丹利（Morgan Stanley）重申「優於大盤」，認為晶圓漲價與強勁訂單將助攻首季營收打破淡季魔咒。據《Barchart》追蹤的14位分析師共識，目前對台積電的評級均為「強力買進」。

財報亮點AI神救援 毛利率上看60%

報導分析，台積電強勁的AI晶片訂單，完美填補了消費性電子的疲軟缺口。市場預期，今日法說會將釋出樂觀展望，估計受惠於毛利率維持在60%的高檔水準，第四季獲利將有顯著成長。此外，公司過去一年累積約280億美元的自由現金流，也為公司持續的高資本支出與股東回報提供了堅實後盾。

砸錢不手軟 全力擴充先進製程

為鞏固AI供應鏈的核心地位，台積電擴產腳步不停歇。報導指出，台積電計畫2026年在台灣的資本支出將達新台幣4,500億至5,000億元，重點鎖定新建晶圓廠與先進封裝基地，以緩解3奈米及未來製程的產能吃緊。

同時，首座1.4奈米廠已啟動建設，劍指2028年量產。隨著蘋果（Apple）、超微（AMD）等大客戶訂單湧入，台積電在先進製程的領先優勢將進一步擴大。

股價貴得有道理？反映王者地位

儘管台積電股價在過去一年已飆漲65%，遠優於標普500指數表現，但其估值並非處於低檔。目前預期本益比（Forward P/E）約26倍，略高於半導體同業平均。但《Barchart》分析指出，考量到其在AI時代不可撼動的市佔率與成長跑道，這樣的估值水準仍屬合理，反映了市場對對這家半導體王者的肯定。