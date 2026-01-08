台積電股利入帳 外資領息匯出 新台幣早盤貶近1角、暫收31.615元

台積電發放現金股利，外資獲利了結，新台幣早盤一度貶值近1角，午盤暫收31.615元。資料照



美股高點回落，台股陷入震盪盤整，國際美元小幅回彈，新台幣匯率一早以31.535元開出，由於台積電發放現金股利，外資獲利了結，盤中大舉匯出，匯價貶破31.6元整數關卡，出口商陸續進場拋匯，但力道仍顯單薄，午盤暫收31.615元、貶值9.4分，台北外匯經紀公司成交額9.53億美元，午後就看央行是否進場阻貶。

美股走勢震盪，隨著科技股漲勢降溫、賣壓湧現，主要指數收黑，加上最新公布的ADP就業報告顯示，去年12月美國民間就業新增4.1萬人，低於市場預期，且職缺數下滑，投資人對聯準會（Fed）後續政策態度轉趨保守，美元指數也小幅上揚至98.7附近。

台股今日陷入多空交戰，不斷翻紅又翻黑，新台幣匯率一早以貶值開出，在台積電發放現金股利，外資獲利了結後匯出，使得匯價一路摜破31.6元整數大關，出口商進場出脫美元踴躍，但受限於每日拋匯的上限，難敵外資力道，午盤暫收31.615元。

美元指數呈現盤整，人民幣兌美元中間價7.0197，日圓仍在156附近，韓元兌美元貶至1449，星幣也些微滑落至1.283左右。

