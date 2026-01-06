台積電股利將入帳 央行緊盯外資動向

▲台積電股利將於1月8日入帳，央行緊盯外資動向，若沒繼續投資台股而匯出，就可能影響匯市。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 國內壽險業外匯評價新制已於今（2026）年元旦上路，並陸續調整避險比例，可能出現業者換匯交易（SWAP）到期後不續做或降低部位，因而必須買進美元交割，也讓新台幣面臨貶值壓力。不過，中央銀行今（6）日指出，業者必須提前告知央行，以利分散資金，減少匯率波動，目前影響可控，倒是台積電股利將於1月8日入帳，若沒有繼續投入股市而是匯出，便可能影響匯市。

新台幣兌美元在貶破31.5元後，今日一度貶至31.577元，不過，在台股大漲471.26點，外資及陸資買超28.41億元，新台幣終場收31.516元，升值2.2分。

由於壽險業今年起施行外匯評價新制，開始陸續調整避險比例，SWAP避險部位會對匯市造成影響，壽險公司有美元結購需求。央行外匯局蔡烱民說明，壽險業主要避險工具有兩種，一是無本金交割遠期外匯（NDF），一是SWAP，前者於海外交易，不影響國內即期市場，但可能出現業者SWAP到期之後不續做，或降低部位，導致壽險業必須於即期市場買進美元交割，將使新台幣匯市的美元需求增加。

不過，他強調，外匯市場不論需求方還是供給方，都有默契必須遵守分散原則，避免對市場造成太大影響，壽險業要提前告知央行，以利央行掌握對市場影響，而且外資對匯市影響還是大於壽險，壽險業的美元需求「分散後是可控的」，尚在即期市場可以承受的範圍。

由於台積電股利將於1月8日入帳，總計1296億元，外資動向也引發關注，並可能影響匯市。對此，蔡烱民表示，外資動向在匯市影響很大，即便近期外資與股市連結沒那麼明顯，但台積電即將發放股利，若外資沒有繼續投資股市而是匯出，就可能影響匯市。

