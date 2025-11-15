台積電股東注意！ 每股配6元這天領
財經中心／廖珪如報導
台積電（2330）11月11日召開董事會，會中重要決議三件是，其中，每股配息6元。本次決策包括核准2025 年第三季營業報告書及財務報表，其中第三季合併營收約新台幣9,899億2千萬元，稅後純益約新台幣4,523億，每股盈餘為新台幣17.44元。
其次，核准配發 2025年第三季之每股現金股利6.0元，其普通股配息基準日訂定為2026年3月23日，除息交易日則為2026年3月17日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自2026 年3月19日起至3月23日止，停止普通股股票過戶，並於2026年4月9日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為2026年3月17日。
此外，為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約美金149億8,160萬元，內容包括：1.廠房興建及廠務設施工程；2. 建置先進製程產能；3. 建置先進封裝、成熟及/或特殊製程產能；4.2026 年研發資本預算與經常性資本預算；5.2026 年資本化租賃資產。
最後，核准出售本公司機器設備予關聯企業 VIS （Vanguard International SemiconductorCorporation），總價預估介於美金2,000萬元至2,300萬元。
