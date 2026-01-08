台積電股民一早被錢砸醒！接下來每季發6元 估國發基金今年有380億入袋

台積電1/8發股利，每股配發現金股利5元，發放總金額達1296.63億元。路透社



權王台積電今日（1/8）發放股利，每股配發現金股利5元，發放總金額達1296.63億元，約有184萬名股東受惠，不少股民聲稱自己一早起來被錢砸醒。自下季起，台積電股利調升為6元，估算最大股東國家發展基金今年一整年將有超過380億元股利入袋。

台積電今日配發的股利來自2025年第二季盈餘。去年11月董事會宣布將第三季現金股利調高至6元，4/9發放，意謂今年一整年，小股東將可領到23元以上股利，而且「不會更低、只會更高」。

台積電董事長魏哲家持股721萬7009股，此次約3608萬元入袋。台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，估計約有6.25億元入袋。台積電前董事長劉德音2024年6月退休時持有台積電1291萬餘股，估計有6455萬元股息入袋。董事曾繁城手中約2947萬2675股，股利收入約1.47億元。

行政院國發基金持有台積電16.537億股，估計有82.685億元入帳。依台積電今日收盤價1685元計算，國發基金持有股票價值約2.78兆元。

國發會副主委高仙桂昨日在立法院備詢時被問到，台積電股價飆高，國發基金是否打算出脫持股？高則表示，國發基金投資策略不以獲利為目的，會秉持以台灣的策略性產業做為思考範疇，來決定相關持股。

台積電之後每季配發6元以上股利，藉此估算國發基金接下來三季，每季可拿到99.222億元股利，加上甫入袋的82.685億元，今年一整年約可領到380.351億元。加上過去30多年領到的股利，已達到數兆元規模，哪還需要出脫持股來獲利，光是股利就賺飽飽！

