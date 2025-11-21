台積電自爆「5年27次降載」調度 黃士修曝神預言打臉中央

台積電廠務部經理蔡秉璋自爆，在5年內成功完成27次降載調度。（圖／本報資料照片）

台灣電力與能源工程協會19日舉行「電網人才發展聯盟獎學金暨劉書勝紀念獎頒獎典禮」，表揚傑出學子與業界專才的卓越貢獻。而台積電廠務部經理蔡秉璋出席時分享，他在5年內成功完成27次降載調度，這番話讓「核能流言終結者」創辦人黃士修揪出內幕，重重打臉中央政府。

黃士修今（21）日在臉書發文提到，台積電廠務部經理蔡秉璋，在頒獎典禮上爆了一個大卦，「過去5年，成功27次利用場內緊急備用發電機，瞬間調整負載，降低電網壓力，保障電力穩定」，讓他想起2021年5月時曾爆料經濟部叫台積電少用電，當時經濟部駁斥：「對，我們叫台積電自己發電」，強調台電與台積電的需量反應合作模式，是鼓勵公司在尖峰的短時間內，使用自用發電設備供電，就能不影響產能，也可以減少從電網內購入的電力。

隨後，黃士修又爆料台積電測試柴油發電機，遭到台積電否認：「對，我們準備好柴油發電機」，解釋柴油發電機是本來就有的備用發電設備，可在巔峰短時間，用自用發電設備發電。

至於聯電，黃士修透露，則是老實把政府指令供出來，「經濟部希望企業配合在尖峰時段用自用發電設備，聯電表示配合政府要求，廠區供電沒有問題」。

黃士修指出，那時還有民進黨網軍用假名投書，叫他別來代表半導體廠商發言，結果現在台積電直接把秘密講出來，讓他自豪：「黃士修不只是發言人，還是真正的預言家，謝謝」，反觀前經長王美花呢？他表示，歷經513和517兩次全國大停電，全身而退爽當經濟部長，任滿後又去台新金控爽當獨董了。

