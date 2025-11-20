台積電至今為何沒告羅唯仁？專家勸媒體「別再追殺了」：這是一個不能說的秘密

​前台積電資深副總羅唯仁疑似帶走2奈米製程相關資料，消息一出，引發產業界廣泛關注。對此，科技顧問陳子昂提到，這幾天的情勢發展有點「貓膩」，不論是經濟部還是台積電，尤其是台積電，到現在都還沒做任何評論，也沒有對羅唯仁提出任何法律行動，目前都是媒體在追問經濟部。

陳子昂在節目《財經一路發》指出，假設台積電今天繼續前行，歐盟經準備控告台積電違反反托拉斯法（壟斷），科技界也開始聯想到特斯拉的案例，特斯拉為了不再過度依賴台積電，打算自己蓋超級晶圓廠。從科技界的角度來看，他們何嘗不希望三星跟英特爾起來，台積電也擔心反托拉斯法的陰影。

羅唯仁成英特爾良率突破關鍵？

陳子昂續指，美國總統川普有投資英特爾，一直希望英特爾能夠起來，如果說台積電派了一個高齡75歲，關鍵就在75歲，因為台積電了不起65~69歲退休，竟然技術副總羅唯仁延後了6~10年退休，代表台積電非常倚重羅唯仁的技術強項，再加上羅唯仁一定是忠心耿耿，當然如果他能去英特爾，協助英特爾把良率改善上來。

廣告 廣告

陳子昂說明，英特爾目前最希望3奈米良率提升，台積電一點都不怕，因為台積電3奈米占營收比重已達23%，預期明年會達到30%，可是英特爾不行，那羅唯仁幫它調良率，接著調2奈米，台積電會擔心嗎？也不擔心，因為台積電已經量產2奈米，然後現在3奈米爆單了，很多客戶搶不到3奈米製程單，現在也搶不到2奈米，那些客戶怎麼辦，所以從全球科技的良性發展，真的需要第二家。

陳子昂揭台美背後盤算

陳子昂坦言，從台積電的角度，到底要協助英特爾還是三星，當然是英特爾，因為有川普這個變數在，「

所以我認為他是一個不能說的秘密，也是雙方的默契。」

節目主持人阮慕驊提到，「怪不得羅唯仁沒有跟台積電簽競業條款，然後一退休就跑到英特爾去，台積電到現在也沒告他，所以說高檢署在偵辦、經濟部說違法國安3個原則之類的都是在演戲」，陳子昂則說，「我是希望媒體、記者不要再去追殺台積電了，就讓這個台美之間的默契繼續延續下去。」

更多風傳媒報導

