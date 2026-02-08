台積電董事會今首度於熊本登場！日本將迎本土首個3奈米晶圓廠 股利政策受矚

台積電董事會今日首度於日本舉行。圖左為台積電董事長暨總裁魏哲家，圖右為日本首相高市早苗。（翻攝自X@JPN_PMO）

台積電董事會今日於日本熊本舉行，這也是繼去年首度移師美國舉辦後，再一次於海外舉行，外界關注熊本二廠3奈米進度，以及股東最關心的股利政策。

台積電董事會今日於日本熊本登場，本次會議為期兩天，外界預期，在本次董事會前夕，台積電董事長暨總裁魏哲家已經與日本首相高市早苗會面，台積電也證實，已經向高市早苗報告興建中的熊本二廠可能採用3奈米製程，換句話說，日本有望迎來本土首個3奈米晶圓廠，在全球都在爭取先進半導體廠的當下，顯得格外重要。

廣告 廣告

台積電不斷加碼對美投資，但在日本方面進度也持續推進，先前業界傳出，因熊本廠原先預期的客戶需求下降，熊本二廠將採用更先進製程節點，如今台積電證實，二廠有望採用3奈米製程。

外界關注，如果台積電熊本二廠改生產3奈米，台積電先進製程在台灣和海外的佔比是否受到影響，經濟部長龔明鑫表示，熊本二廠在台積電海內外的先進產能佔比相當低，頂多2%。

魏哲家於5日在與日本首相高市早苗會面時表示，台積公司正在評估規劃JASM目前在熊本興建中的第二座晶圓廠未來可望改採3奈米製程技術生產，以因應AI所帶來的強勁需求。魏哲家也在會中感謝日本中央政府、熊本縣廳、菊陽町政府和當地社區的持續支持，並相信日本前瞻性的半導體政策將為半導體產業帶來顯著的預期效益。



回到原文

更多鏡報報導

少子化問題家登來解決 董事長邱銘乾祭出結婚禮金50萬元、0-6歲30萬育兒津貼

魏哲家與高市早苗會面！手拿她的著作化身書迷 書裡寫了什麼？

半導體擴廠潮無論海內外都有家登的份！董座邱銘乾：2026年雙位數成長沒問題

身價8億人瑞娶看護...鄰居揭2人日常相處：她近期怪怪的