台積電董事會日本熊本開議 3奈米投資走向與股利政策受矚

甫公布熊本2廠改生產3奈米計畫，台積電今（9日）起於日本熊本召開董事會。

台積電今（9日）起將首次在日本熊本召開董事會，為期2日的會議中預計討論2025年第4季股利政策、資本支出、員工分紅及重大投資議案等多項重點。

台積電董事長暨總裁魏哲家5日曾與日本首相高市早苗會面，並談及因應AI帶來的強勁需求，在熊本興建中的第2座晶圓廠，未來將導入3奈米先進製程生產的規劃。隨即移師熊本召開董事會，預計此議題仍受到關注。

台積電董事會通常於每季召開，負責審議營運成果與未來資本規劃等議案。本次會議中，2025年第4季股利水準是否調升，是包括近200萬名股東高度關注的焦點之一。台積電2025年第4季每股純益19.5元新台幣，若延續公司長期股利政策，有望在季配息及全年股息上成長。

此外，台積電預計今年的資本支出高達520億至560億美元，董事會預計將就資本預算案拍板，支持先進製程及特殊製程產能建置。與此同時，員工績效獎金與分紅酬勞亦是本次會議的重要議案，隨著台積電歷史性獲利創高，市場預期相關分配亦將水準提升。

台積電在日本的布局已逐步進階。其與日本先進半導體製造（JASM）合資在熊本設廠，第一座工廠已於2024年底量產，中長期規劃包括第2座工廠，原定專注6奈米製程，但因應AI市場需求和全球供應鏈重塑，台積電正評估將該廠升級至3奈米先進製程。

日本在大選前夕強調經濟安全與科技自主，市場分析高市早苗政府持續強力支持台積電在日投資，視台積電先進製程為提升本國AI、機器人、自動駕駛等領域競爭力的重要戰略。

為讓公司董事了解公司營運狀況，台積電安排於包含海外在內的營運據點舉行會議。去年曾首度在美國亞利桑那州舉行董事會，今年再選海外據點召開會議，象徵台積電營運重心向全球多點擴散。

董事會結束後，台積電預計於10日公告包括股利、資本預算和分紅在內的決議結果，將成為投資人與市場關注的下一個焦點。

