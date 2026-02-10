台積電董事會核准資本預算449.62億美元 用以建置先進製程/先進封裝產能

台積電董事會核准資本預算約美金449.62億元，用以建置及升級先進製程/封裝產能。資料照



護國神山台積電於昨、今（2/10）連2日在日本熊本舉辦董事會。會中核准資本預算約美金449.62億元，用以建置及升級先進製程/先進封裝產能、成熟及/或特殊製程產能，以及廠房興建及廠務設施工程。

台積電表示，為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約美金449億6,200萬元，內容包括建置及升級先進製程產能，建置及升級先進封裝、成熟及/或特殊製程產能，以及廠房興建及廠務設施工程。

台積電曾於上月法說會指出，2026年資本支出預估將介於520億美元到560億美元之間，其中，約70~80%將用於先進製程技術；大約10%將用於特殊製程技術；另外約10-20%將用於先進封裝、測試、光罩製作及其他項目。現階段投資主要針對2028~2029年的產能擴充，今明兩年則專注提升生產效率以彌補供需缺口。

