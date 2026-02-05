台積電董座魏哲家會見日相高市早苗 親曝熊本2廠評估升級改採3奈米

台積電董事長暨總裁魏哲家。廖瑞祥攝



台積電董事長暨總裁魏哲家今日（2/5）表示，公司正在評估規劃日本JASM子公司目前在熊本興建中的第二座晶圓廠，未來可望改採3奈米製程技術生產，以因應AI所帶來的強勁需求。

魏哲家今日率台積電高層前往日本與首相高市早苗會面，會中明確指出，台積電正在評估熊本二廠升級為3奈米製程的可能性。

魏哲家也在會中感謝日本中央政府、熊本縣廳、菊陽町政府和當地社區的持續支持，並相信日本前瞻性的半導體政策將為半導體產業帶來顯著的預期效益。

台積電上月在法說會指出，熊本第一座特殊製程技術晶圓廠已經於2024年底以非常好的良率開始量產，第二座晶圓廠的營造工程則已經展開。晶圓廠的技術及量產計劃將依客戶的需求及市場狀況而定。

