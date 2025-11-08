台積電董座魏哲家腳下運動鞋超吸睛 他笑稱：明年大家一定買得到
護國神山台積電今日（11/8）上午舉辦年度運動會，董事長魏哲家出席時，被鏡頭捕捉到穿了一雙超吸睛的運動鞋，鞋面上印有「tsmc」字樣，幕僚透露，這是先前 SEMICON WEST 美國半導體展專門為魏哲家準備的款式，也就是說，僅魏董擁有這雙全台獨一無二的特製運動鞋。
魏哲家今日致詞時展現幽默本色，他提到去年曾說，自己等了26年才站上這個位置，今年是第2次，你們知道，一回生兩回熟，以後會表現更好一點。
他接著說，今天是適合舉辦運動會的好天氣。為了感謝全體員工的辛勞，今年運動會特別獎金加碼到2.5萬，而且全球員工都可以領得到。截至去年底，台積電共有74,441名正職員工，若以7.5萬人計算，此次預計共發出18.75億元獎金，全場歡聲雷動。
至於備受關注的特製運動鞋，魏哲家則表示，這雙鞋是公司聚會時人家送的，他也透露：「明年大家一定買得到。」
